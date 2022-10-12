Мама была очень сильной женщиной - сын Рухангиз Гасымовой

БАКУ /Trend Life/ - Мама была очень сильной женщиной.

Как сообщает в среду Trend Life, об этом сказал журналистам сын известного композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Рухангиз Гасымовой - Илькин Сулейманов.

"Наверное, одно из ее основных человеческих качеств - это ее сила и позитивный настрой", - добавил он.

Как отметил Илькин Сулейманов, он очень сожалеет, что не был рядом с матерью в последние дни ее жизни.

"Она гостила в Гонконге у сестры, мы общались по телефону. К сожалению, я не смог с ней попрощаться. Не был рядом, когда она ушла... Хотел бы быть в этот момент рядом с ней, держать ее за руку..." - сказал он.

Напомним, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова скончалась 9 октября на 83 году жизни в Гонконге, где гостила у дочери.

Рухангиз Гасымова - автор более двухсот произведений. Написала музыку к около ста телефильмам, мультфильмам, документальным и художественным фильмам, среди которых "Мелодия Дворжака", "Асиф, Васиф, Агасиф" и другие. А к фильму "Частный визит в немецкую клинику" не только написала музыку, но и сама снялась в роли немецкой пианистки.

Особое место в ее творческой деятельности занимают музыкальные спектакли "Quyu" (Колодец) и "Qızıl oğlan" (Золотой мальчик), "Ürək yanarsa" (Горящее сердце), "Aycan" (Айджан), "Сказки Пушкина", "Песня о Буревестнике", оперетта "Məzəli əhvalat" (Веселая история), симфоническая поэма "Mənim əsrim" и другие. Три пьесы - "Yollar görüşəndə" (Когда пересекаются дороги), "Ömrün yolları" (Дороги жизни), "Qonşu qonşu olsa" (Если бы сосед был соседом) вошли в золотой фонд азербайджанского телевидения.

Произведения Рухангиз Гасымовой исполняли известные артисты, легендарные музыканты и поэты, среди которых Рашид Бейбутов, Рафиг Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Хураман Гасымова, Лютфияр Иманов, Фикрет Годжа и другие.

Как истинно творческая личность она вобрала в себя не только множество талантов, но и была полным оптимизма человеком...