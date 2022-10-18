Деятели культуры навестили известного ханенде Сулеймана Абдуллаева

БАКУ /Trend Life/ - Начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, народные артисты - ханенде Мансум Ибрагимов и исполнитель на таре Эльчин Гашимов, заслуженный артист, исполнитель на кяманче Эльнур Ахмедов навестили дома известного ханенде, заслуженного артиста Сулеймана Абдуллаева, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Они пожелали Сулейману Абдуллаеву крепкого здоровья.

Отметим, что Сулейман Абдуллаев родился в 1939 году в селе Гочахмедли Физулинского района. В 1959 году выдающийся ханенде Сеид Шушинский, приехавший в Физулинский район, дал высокую оценку исполнительским способностям Сулеймана Абдуллаева и пригласил его в Баку для получения профессионального образования.

Сулейман Абдуллаев известен своей неповторимой исполнительской манерой. Абдуллаев – певец с богатым тембром и высокой тесситурой голоса.