К 100-летию Хафиза Мамедова – выставка картин, наполненных любовью к Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка работ заслуженного деятеля искусств, известного художника Хафиза Мамедова (1921-1995 годы), сообщает Trend Life.

Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения мастера кисти.

На открытии министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о заслугах Хафиза Мамедова в развитии национального изобразительного искусства.

Министр отметил, что представлена обширная экспозиция и по демонстрируемым на ней работам зрительская аудитория увидит, насколько Хафиз Мамедов был многосторонним художником.

Было также подчеркнуто, что дело мастера продолжает его дочь - член Международной ассоциации искусств при ЮНЕСКО, Международной ассоциации пластических искусств, член Группы художников Бакыркёй в Турции Лятафет Мамедова, персональная выставка которой недавно открылась в Музее современного искусства в Баку.

Воспоминаниями о Хафизе Мамедове поделились председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Салхаб Мамедов, заслуженный художник Эльдар Гурбанов.

По словам дочери Хафиза Мамедова - Лятафет Мамедовой, в экспозицию вошли работы мастера, хранящиеся в музее, а также картины из семейного архива.

"Хафиз Мамедов был ярким представителем реалистического искусства Азербайджана. Он прошел хорошую школу, получив образование в Московском государственном академическом институте имени В.И.Сурикова. В его картинах основная тема – это Азербайджан, а также работы, посвященные Египту, потому что он там прожил год. Период времени, проведенный в Египте, Хафиз Мамедов вспоминал всю жизнь", - сказала Лятафет Мамедова, добавив, что у мастера также остались незавершенные работы.

Лятафет Мамедова отметила, что для нее главным учителем в искусстве всегда был отец: "С детства наблюдала за его манерой создавать картины, за тем, какие цвета он использует".

Далее гости мероприятия ознакомились с выставкой.