Любовь, ревность и месть - "Сельская честь" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля "Сельская честь" Пьетро Масканьи, сообщает Trend Life.

Впервые на сцене Театра оперы и балета в Баку этот спектакль был поставлен немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией фон Керссенброк в 2015 году, и с тех пор он пользуется большим успехом среди любителей оперного искусства и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию.

Ведущие партии в опере исполняли народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Сантуццы), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (партия Туридду), Сабина Вахабзаде (партия Лючии), а также солисты Талех Яхъяев (партия Альфио) и Нина Макарова (партия Лолы), покорив публику глубиной своих голосов.

С большим вдохновением выступили в спектакле артисты хора под руководством заслуженного деятеля искусств, главного хормейстера театра Севиль Гаджиевой. Дирижер оперы - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов, как всегда, на высочайшем профессиональном уровне вел спектакль.

Сюжет оперы "Сельская честь": Сантуцца полюбила своего односельчанина Туридду и, поверив его обещаниям жениться, связала с ним свою судьбу. Раньше Туридду был помолвлен с красавицей Лолой, которая не дождавшись его возвращения с военной службы, вышла замуж за богатого Альфио. И стоило Лоле пококетничать с Туридду, как в нем вновь пробудилось старое чувство, и он позабыл о Сантуцце. Сантуццу мучают обида и ревность, и она раскрывает Альфио тайну измены его жены. Супруг обещает жестоко отомстить Туридду...

По завершении показа зрители наградили артистов, хор, оркестр и дирижера бурными овациями, и долго не отпускали солистов со сцены.