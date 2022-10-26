Əziz Müslüm! Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер, посвященный 80-летию Муслима Магомаева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер, посвященный 80-летию Муслима Магомаева под названием "Əziz Müslüm" (Дорогой Муслим), сообщает Trend Life.

Вечер был организован министерство культуры Азербайджана и Дворцом Гейдара Алиева, который в этом году отмечает 50-летие.

Мероприятие было проведено в день памяти – 25 октября. 14 лет назад не стало Великого музыканта и личности…

Муслиму Магомаеву принадлежит особое место в истории азербайджанской музыки. Проходит время, сменяются годы, но любовь к творчеству и личности Артиста не только не становится меньше, а, наоборот, растет.

Вечер вызвал большой интерес общественности. Гостям были представлены фотоэкспозиция и книжная выставка о жизни и творчестве Муслима Магомаева.

На открытии вечера министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о творчестве Муслима Магомаева, который внес огромный вклад в развитие национального искусства.

На вечере в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова были исполнены не только произведения из репертуара Муслима Магомаева в новой аранжировке, но и написанные им в качестве композитора, а также посвященные ему. В концертной программе выступили музыканты, оперные и эстрадные исполнители - народные артисты Самир Джафаров, Фидан Гаджиева, Азер Зейналов, Фаиг Суджаддинов, Эмин Агаларов, Фаиг Агаев, Тунзаля Агаева, Мир Юсиф Мирбабаев, лауреаты международных конкурсов Вагиф Нагиев, Рауф Мамедзаде, Низами Алиев, гости из России – солистка "Геликон-опера", заслуженная артистка Эльнара Мамедова, заслуженный артист Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, народный артист Чечни Астемир Апанасов.

Своими воспоминаниями о Муслиме Магомаеве поделились народные артисты Фархад Бадалбейли, Огтай Миргасымов, Эмин Агаларов, народный художник Фархад Халилов. Между выступлениями артистов были представлены видеокадры интервью с Муслимом Магомаевым, его выступлений, кадры из фильмов, фотослайды. Трогательными были кадры с вдовой Мастера, известной оперной певицей, народной артисткой СССР Тамарой Синявской.

Ведущими вечера были известные телеведущие, заслуженные артисты Наргиз Джалилова и Олег Амирбеков.

Впервые на сцене Муслим Магомаев выступил в 14 лет, в 20 лет стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки, а в 31 год - самым молодым певцом в СССР, получившим звание народного артиста. Муслим Магомаев был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, проходил стажировку в миланском театре "Ла Скала". Вместе с легендарным Энрико Пьяцца подготовил партии Фигаро из оперы "Севильский цирюльник", Скарпиа из оперы "Тоска". Классические арии и песни на эстрадную сцену бывшего СССР принес именно Муслим Магомаев. Прекрасный тембр голоса, неповторимое сценическое мастерство, большие человеческие качества с первых шагов в творчестве сделали великого певца любимцем миллионов. Популярность Муслима Магомаева была огромна, он постоянно гастролировал, выступал перед тысячами зрителей на стадионах. Репертуар артиста включал до 600 произведений, а пластинки выпускались миллионными тиражами, его называли "Самой яркой звездой" и "Королем". Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы. Диапазон исполнительских возможностей Муслима Магомаева был необычайно широк: от опер до мюзиклов, от народных песен до вокальных произведений азербайджанских, русских, западноевропейских композиторов. Муслим Магомаев был не только великолепным вокалистом, пианистом и композитором, но также прекрасно рисовал и создавал небольшие скульптуры. Каждой исполняемой песней, арией Мастер создавал целый мир! В личности Муслима Магомаева, помимо высокого профессионализма, всегда чувствовались подлинный аристократизм и утонченный художественный вкус. А в жизни он был очень искренним человеком, всегда приходил на помощь даже незнакомым людям.

Сердце Муслима Магомаева всегда билось в унисон с Азербайджаном, он был очень сильно привязан к родной земле. Его величественная песня "Азербайджан" на стихи народного поэта Наби Хазри - одно из прекраснейших произведений, посвященных нашей стране. Певец также снялся в фильмах "Поет Муслим Магомаев", "Низами", "Москва в нотах". Был удостоен высших наград также независимого Азербайджана - орденов "Шохрат" и "Истиглал".

Несмотря на то, что с кончины Муслима Магомаева минуло 14 лет, светлая память о нем живет в наших сердцах. Воспоминания об одной из самых ярких звезд музыкального искусства нашей эпохи навсегда останутся в памяти азербайджанского народа.

Фото и видео - Вугар Иманов