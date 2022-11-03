Бакинская русдрама покажет музыкально-драматическую композицию "Победа"

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 8 ноября состоится премьера музыкально-драматической композиции "Победа", сообщили Trend Life в театре.

Музыкально-драматическая композиция "Победа" посвящена второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Режиссер-постановщик - главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, ассистент режиссера - Рауля Рзаева, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

Вход свободный.