В Баку прошла презентация документального фильма, посвященного памяти шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документального фильма "Qəhrəman Muxtar Qasımlı" (Герой Мухтар Гасымлы), сообщает в четверг Trend Life.

Документальная кинолента посвящена Мухтару Гасымлы, ставшему шехидом в ходе 44-дневной Отечественной войны. Фильм снят при поддержке ЗАО "AzerGold".

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В своем выступлении на мероприятии заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Адиль Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ всегда будет гордиться своими героями, своими шехидами, чтить их светлую память.

Было отмечено важное значение воспитания молодежи в духе патриотизма и национальных ценностей.

"Мухтар Гасымлы был достойным сыном своих родителей и Родины. Выражаю признательность создателям документального фильма о нем", - добавил Адиль Алиев.

Он подчеркнул, что азербайджанское государство уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранам войны.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов отметил, что славную Победу в 44-дневной Отечественной войне нам подарила доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Он добавил, что азербайджанский народ всегда высоко чтит память шехидов, героических сынов Родины.

"Мухтар Гасымлы был спортсменом. В прошлом году Федерация бодибилдинга организовала соревнования, посвященные его памяти", - сказал Фарид Гайыбов, выразив признательность ЗАО "AzerGold" за поддержку в создании документальной киноленты.

Председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов подчеркнул, что Мухтар Гасымлы был очень общительным, приветливым молодым человеком.

"Мухтар Гасымлы являлся нашим сотрудником. В коллективе его очень любили, он был очень общительным, приветливым молодым человеком", - сказал Закир Ибрагимов.

Он добавил, что ЗАО "AzerGold" всегда с глубоким уважением чтит память шехидов, в числе которых и сотрудники ЗАО Мухтар Гасымлы и Рауф Аскеров.

"Мы гордимся, что плечом к плечу работали с такими героями, как Мухтар Гасымлы и Рауф Аскеров", - отметил Закир Ибрагимов.

Родители Мухтара Гасымлы - Алмаз и Али Гасымовы рассказали о сыне.

"Мухтару было всего 27 лет, он прожил короткую жизнь, но прошел достойный, славный путь. В документальной ленте отражены успехи, которых достиг Мухтар в спорте, доблесть, которую он продемонстрировал в ходе 44-дневной Отечественной войны. Думаю, таких фильмов должно быть больше, чтобы дети воспитывались в патриотическом духе, знали о наших героях, о пути, который они прошли", - сказала мать Мухтара Гасымлы - Алмаз Гасымова.

Далее вниманию участников мероприятия была представлена программа, на которой в исполнении Шамистана Ализаманлы, Чинары Меликзаде, Шабана Джафарова прозвучали патриотические композиции.

Затем состоялся показ документального фильма, автором сценария и режиссером-постановщиком которого является Руслан Моллаев. Операторы – Эльхан Рустамов и Огтай Намазов, звукооператор – Муртуза Наджафли, художественный руководитель – Алмаз Гасымова, генеральный продюсер – Али Гасымов.

Мухтар Гасымлы родился 23 февраля 1993 года в Баку. После окончания средней школы №318 города Баку в 2009 году поступил в Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта.

Он с юных лет проявлял интерес к спорту и неоднократно становился призером ряда соревнований. В 2019 году стал чемпионом Азербайджана по фитнесу.

Мухтар Гасымлы добровольцем отправился на фронт, участвовал в боях за освобождение оккупированных земель от армянских захватчиков. Он стал шехидом 2 октября 2020 года в ходе боев на Физулинском направлении. Посмертно награжден медалями "За Отчизну" и "За освобождение Физули".