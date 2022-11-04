Во время юбилея народной артистки Александры Никушиной встретились два одиночества ...

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 12 ноября в 19.00 состоится премьера спектакля "Любовь.Собак@.Точка.RU", по пьесе лауреата премии имени А.П.Чехова, члена Гильдии драматургов США и России Леона Агулянского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана Александры Никушиной.

Режиссёр-постановщик спектакля – главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, над хореографией работала - народная артистка Александра Никушина, над музыкальным оформлением - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

В спектакле заняты - народная артистка Азербайджана Александра Никушина и заслуженный артист Юрий Омельченко.

"Любовь.Собак@.Точка.RU" - комедия с элементами лирики, романтизма и объективной реальности. Спектакль – это в чем-то забавная, в чем-то грустная история о том, как два одиночества встретились на просторах интернета. Самое интересное, что из этого получится, ведь одно дело, когда герои молоды и у них вся жизнь впереди, а совсем другое - когда многое уже позади и им далеко не 20+…

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

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