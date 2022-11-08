Sən qalibsən, Azərbaycan! – мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры бакинского поселка Мардакан прошло мероприятие "Sən qalibsən, Azərbaycan!", посвященное 8 Ноября - Дню Победы, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Мероприятие проведено Центром организации культурных мероприятий и работы с творческой молодежью при Главном управлении культуры города Баку и Дворцом культуры поселка Мардакан.

В начале вечера прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Вниманию гостей был представлен видеоролик, посвященный 8 Ноября - Дню Победы.

На мероприятии присутствовали ветераны 44-дневной Отечественной войны, члены семей шехидов, солдаты и офицеры N-ской воинской части, представители общественности Хазарского района.

В своем выступлении начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев подчеркнул, что Победа Азербайджана в 44-дневной войне стала торжеством справедливости и является предметом гордости азербайджанского народа.

На мероприятии была представлена концертная программа, в ходе которой выступили танцевальные коллективы "Lalələr", "Mələklər", "Azad", группа "Zəfər", исполнитель мугама и народных песен, участник 44-дневной Отечественной войны Мабуд Ахмедов, исполнители Рилая Гусейнзаде и Вюсал Гаджиев.