В Баку состоится праздничный фестиваль "Zəfər Qadının İZi ilə"

БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ Community" при поддержке Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) организует большой фестиваль "Zəfər Qadının İZi ilə", приуроченный ко второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Отметим, что основателем и руководителем Женского сообщества "İZ Community" является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Праздничный фестиваль состоится 13 ноября 2022 года с 12:00 до 19:00 в Fairmont Baku Flame Towers.

Как и на предыдущих фестивалях, для гостей и участников мероприятия подготовлена насыщенная и интересная программа. Ярмарка соберет 50 женщин-предпринимателей, представляющих различные сегменты – изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости и сувениры.

Художницы, состоящие в сообществе "İZ Community", представят работы, созданные специально ко Дню Победы.

В рамках мероприятия состоится выступление музыкантов, певцов и танцевального ансамбля; тематические мастер-классы; дегустации различных блюд.

"На мероприятие будут приглашены отважные женщины - медицинские работники, повара, представители медиа, деятели искусства, которые в период 44-дневной Отечественной войны всячески поддерживали наших доблестных воинов. Всех их ждут подарки и сюрпризы. Кроме того, на ярмарку приглашены активные женщины нашего сообщества - медийные личности, известные блогеры, журналисты, телеведущие", - отметила Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Вход на фестиваль свободный.

Время проведения: 13 ноября 2022 года с 12:00 до 19:00.

Место: Fairmont Baku Flame Towers.

Для дополнительной информации: +994 50 711 30 03.