"Золотой гранат" – стартует Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 11-15 ноября пройдет 13-й Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фестиваль, основанный Центром молодых кинематографистов, пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В текущем году заявки на участие в фестивале направили авторы 814 фильмов из 79 стран мира, среди них 91 фильм был представлен в местную конкурсную программу.

По решению отборочной комиссии 32 фильма включены в международную конкурсную программу, а 40 короткометражных кинолент - в местную программу. Эти фильмы поборются на основную награду фестиваля "Qızıl Nar" (Золотой гранат).

Оценивать работы международной конкурсной программы будут грузинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Георгий Овашвили; киновед, кинокритик, член отборочной комиссии Казанского международного фестиваля мусульманского кино Адиля Хайбуллина; турецкий продюсер Эмрах Кылыч, долгие годы являвшийся художественным руководителем кинофестиваля Boğaziçi.

В состав жюри местной конкурсной программы вошли – режиссер, сценарист Мирсадыг Агазаде; писатель, публицист, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева; кинорежиссер, сценарист, продюсер Али Иса Джаббаров; публицист, переводчик Гисмят Рустамов.

В этом году в рамках фестиваля также пройдет конкурсная программа "Asiya istedadları" (Таланты Азии), в нее включены десять художественных фильмов из стран Азии. Победителей определят кинокритик Алия Дадашова и заслуженный художник Азербайджана Рашад Алекперзаде.

В программе "Cinemobil" будет представлены четыре работы. Данная конкурсная программа пройдет в онлайн-формате, а победителя определят зрители.

В рамках 13-го Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов также будут проведены интересные внеконкурсные секции. Так, в сотрудничестве с British Council состоится показ фильмов-номинантов на премию BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства).

В секции "Dili bizim" будут представлены фильмы наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, и снявших фильмы на азербайджанском языке. В секцию "Panorama" войдут киноленты, прошедшие специальный отбор.

Кинопоказы в рамках пяти фестивальных дней будут проходить в Киноцентре "Низами". 13 ноября состоится мастер-класс турецкого продюсера Эмраха Кылыча. Имена победителей фестиваля будут объявлены 15 ноября.