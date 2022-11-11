Безопасная зона - Пространство Современного Искусства YARAT представило коллективную выставку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представило коллективную выставку под названием "SAFEZONE" (Безопасная зона), сообщает Trend Life.

Выставка открылась в Проектном пространстве ARTIM, на ней экспонируются работы молодых художников Лали Бинятовой, Надира Эминова, Ислама Гасанализаде, Кати Игошиной, Парвиза Казымлы, Лейлаханум Ганбарли, Илькина Гулиева и Максима Татаринцева.

Вдохновением для выставки послужила концепция, разработанная французским философом Мишелем Фуко в его лекции "Другие пространства: утопии и гетеротопии" (1967 год).

По словам куратора проекта Захры Мамедовой, на выставке представлены работы восьми художников, из них Катя Игошина и Максим Татаринцев – участники из России.

"На выставке представлены работы, выполненные в таких направлениях, как фотография, скульптура, видеоинсталляция и т.д. Основная тема выставки – убежище, пристанище, приют… Выставка - рефлексия о происходящей в мире ситуации. Среди представленных работ есть произведения, созданные специально для данного проекта. Отбор работ проходил в соответствии с концепцией проекта, всех их объединяет общая идея", - сказала Мамедова.

Участник выставки – художник из России Максим Татаринцев рассказал, что его семью многое связывает с Баку, и в своей работе он использует семейные архивные видеоматериалы.

"Мой папа из Баку. Мои предки приехали сюда в 1942 году в период Второй мировой войны. Архивные видеокадры, которые я представляю в своей работе, сняты моим прадедом примерно в 1963-1965 годах. Я нашел места из архивного видео, а затем с тех же ракурсов снял новое видео. Моя работа, в которой использованы архивные и новые видеоматериалы, - это такая реконструкция нашей семейной коллективной памяти. Кадры хранились в семейном архиве, узнал о них я совсем недавно, и решил, что нужно создать проект. Считаю, в этом есть какая-то преемственность", - отметил Татаринцев.

Еще один участник выставки – скульптор Ислам Гасанли демонстрирует работу, которая преставляет собой большую раковину улитки.

"Концепция моей работы в том, что у каждого есть своя зона безопасности. В природе, например, улитка прячется в раковину, черепаха - в панцирь, еж сворачивается в колючий клубок… Так и человек ищет свою зону безопасности, но в современном мире нет ничего постоянного. А я эту зону вижу только в самом себе, в пространстве ее нет", - сказал Гасанли.

Отметим, что гетеротопия ("гетеро" - другое, "топос" - место) описывается как особое противоречивое и трансформирующее пространство внутри пространства, которое считается иным.

Согласно Мишелю Фуко, утопии - это места, принципиально не имеющие фактического местоположения и представляющие общество в его идеальной форме. Однако некоторые места противоречат утопиям: "вероятно, в каждой культуре, в каждой цивилизации реальные места - места, которые действительно существуют и сформированы в самом основании общества, - которые являются чем-то вроде контр-мест, своего рода эффективно разыгранной утопией". Одной из категорий данной концепции является "гетеротопия кризиса", определяющая выделенные пространства для членов общества, которые могут находиться в кризисном состоянии. В данном контексте галерейное пространство представляется как гетеротопия для художников. Пытаясь найти точку опоры в текущем кризисе, художники создают вымышленное, чтобы восстановить настоящее посредством исследования своих личных историй. Они используют художественную среду как средство выражения, размышления и катарсиса. В условиях общей неопределенности и растущей угрозы безопасности понятия убежища и дома приобрели эфемерные характеристики: люди теряют крышу над головой в мгновение ока. "SAFEZONE" исследует амбивалентные понятия дома и убежища, ссылаясь на место между реальностью и параллельной утопией, которую художники интерпретируют в разных контекстах, таких как память, перемещение, самоочищение, виртуальность и время. Они предлагают различные формы прибежища, будь то в физическом смысле или же далеко за его пределами, таким образом становясь посредниками в "безопасных зонах".

Выставка будет проходить до 5 февраля 2023 года.