Музыканты из Израиля - Сеня Рабаев и ансамбль Sevgi выступили в Баку с концертом для героев Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в Израиле певец и музыкант, музыкальный руководитель народного инструментального ансамбля Sevgi Сиин (Сеня, Салман) Рабаев вместе со своим коллективом выступил с концертной программой в Азербайджанской государственной консерватории, сообщает Trend Life.

Вечер был приурочен ко второй годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной войне и Дню государственного флага Азербайджана.

Среди гостей были деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи. Почетными гостями стали ветераны, герои Карабахской войны. На вечере под овации зрителей прозвучали произведения азербайджанских классиков и авторские произведения Рабаева, в том числе на языке горских евреев. Музыкант сыграл на кяманче, а также представил вокальные композиции. Одну из своих композиций "Герой" на слова народного поэта Азербайджана Вахида Азиза он посвятил памяти отважного азербайджанского героя Гамзы Садыхова, который в годы Великой Отечественной войны в 1942 году спас сотни евреев от нацистов под Сталинградом. Еще одна композиция - Ordum var ("Моя армия") на слова Насибы Исрафилгызы и музыку Ягут Алмаз была посвящена героической армии Азербайджана и Дню Победы.

72-летний Рабаев известен в Израиле как исполнитель азербайджанских мелодий, в том числе и на кяманче. Родился в Баку 22 октября 1950 года. Его настоящее имя Сиин. Родители звали его Сеней. Азербайджанские же друзья дали ему красивый музыкальный псевдоним Салман. Он окончил экономический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени Азизбекова. С 1990 года живет в Израиле. Работал сотрудником налоговой инспекции города Хайфа, а затем в частной фирме. Музыкант искренне любит Баку, посвящает родному городу свои стихи и песни, всегда поддерживает Азербайджан. В его репертуаре есть такие композиции, как "Карабах", мугам "Шур", песня Ana Kür и другие. Является членом Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз".