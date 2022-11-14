Путешественники проголосовали за Азербайджанский музей ковра

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в Баку в пятый раз удостоен сертификата TripAdvisor – одного из самых популярных туристических сайтов в мире, сообщили Trend Life в музее.

В 2022 году Музей ковра стал обладателем сертификата в категории "TripAdvisor Travellers’ Choiсe" (Выбор путешественников TripAdvisor).

Всемирно известный туристический сайт TripAdvisor, основываясь на положительных отзывах путешественников, вручает этот сертификат местам, которые больше всего нравятся туристам.

Напомним, что Азербайджанский национальный музей ковра в 2017, 2018 и 2019 годах был удостоен "Сертификата качества TripAdvisor", а в 2020 году - сертификата "TripAdvisor Travellers’ Choice".