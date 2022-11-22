В Ташкенте прошел вечер, посвященный 80-летию Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялось мероприятие, посвященное 80-летию прославленного певца и композитора, народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства Узбекистана, представители интеллигенции, студенты и преподаватели высших учебных заведений, представители азербайджанской диаспоры.

Вначале гости ознакомились с выставкой работ, посвященных творчеству Муслима Магомаева.

Представитель Центра Юсиф Мамедов в своем выступлении рассказал о жизни и творчестве Муслима Магомаева, подчеркнув, что азербайджанский народ всегда по праву гордится творчеством этой выдающейся личности, в песнях которого всегда присутствует большая любовь к Азербайджану.

Говоря о поклонниках таланта великого артиста, Юсиф Мамедов рассказал о Хурсанде Шерове, оперном певце Узбекистана, руководителе ансамбля "Регистан", который, совершая велосипедный тур по странам мира, исполняет песни гениального певца.

Хурсанд Шеров рассказал о своей любви к творчеству легендарного исполнителя и подчеркнул, что в этом году по случаю 80-летия Муслима Магомаева он проехал на велосипеде 14 000 км из Ташкента в Баку, где в Аллее почетного захоронения возложил цветы к могиле Муслима Магомаева, принял участие в мероприятиях, посвященных его памяти.

Выступавшие рассказали о творчестве Муслима Магомаева, особо отметив его неповторимый голос, вклад в культуру и дружбу народов. Далее мероприятие продолжилось художественной частью. Оперный певец Хурсанд Шеров и певица Рано Азизова исполнили азербайджанские и узбекские песни, а также песни из репертуара Муслима Магомаева.

В завершение Хурсанд Шеров за популяризацию творчества Муслима Магомаева был награжден специальным дипломом Азербайджанского культурного центра и посольства Азербайджана в Узбекистане.