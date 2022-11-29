"Шинель", "Манекен" и "Дом одиночества"… - нестандартный режиссерский подход и яркая актерская игра на фестивале в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Баку, организованного министерством культуры Азербайджана и Teatro.az с 25 по 30 ноября, прошел ряд мероприятий, сообщает Trend Life.

В очередной фестивальный день состоялось обсуждение спектакля "Poni" Гусарского государственного лезгинского драматического театра и постановки "Qanlı namə" (Кровавое письмо) Лянкяранского государственного драматического театра, представленных днем ранее.

В обсуждениях приняли участие – народный артист, профессор Государственной консерватории при турецком Университете Чукурова Джахангир Новрузов, заслуженные деятели искусств, профессора - театровед Исрафил Исрафилов, театровед Айдын Талыбзаде и писатель, драматург Али Амирли, заслуженный деятель искусств, театральный режиссер Мехрибан Алекперзаде.

Затем на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялись показы постановок: Физулинского государственного драматического театра - "Tənhalığın evi" (Дом одиночества, по произведению Абдуллы Эльшадлы, режиссер - Ниджат Мирзазаде), Азербайджанского государственного театра пантомимы - "Şinel" (Шинель, по произведению Николая Гоголя, режиссер - Джейхун Дадашев), Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна "Maneken" (Манекен, по произведению Фируза Мустафы, режиссер - Рауля Турккан).

Во внеконкурсной программе была продемонстрирована постановка режиссера Ирады Гезаловой "Anamın kitabı" (Книга моей матери) на основе одноименного произведения Джалила Мамедгулузаде.

Нестандартный режиссерский подход, яркая актерская игра и актуальные темы, затронутые в спектаклях, сделали их интересными для зрителей и членов жюри фестиваля.

Цели фестиваля – отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, развитие и привнесение новых инициатив в театральное искусство. Из более 20 спектаклей, представленных на фестиваль, 12 были включены в его программу. Из них шесть – это постановки бакинских, а четыре – действующих в регионах государственных театров, две постановки – работы независимых театров. В программу фестиваля также вошли шесть внеконкурсных спектаклей. Среди них спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили.