В Баку состоялась премьера спектакля "Хуршидбану Натаван" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля "Хуршидбану Натаван", поставленного по пьесе народного писателя Ильяса Эфендиева, сообщает Trend Life.

Художественный руководитель и режиссер-постановщик спектакля – народный артист Азерпаша Нематов, режиссер – Мехман Фатуллаев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор – народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера – Дильбяр Исмаилова.

В спектакле образ Хуршидбану Натаван воплотила народная артистка Азербайджана Малейка Асадова.

В постановке заняты – народные артисты Казым Абдуллаев, Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Анар Гейбатов, Эльшан Джабраилов, Рашад Бахтияров, Эльнар Гараев, Мирза Агабейли, Казым Гасангулиев, Альвида Джафаров, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Эльчин Эфенди, Джавидан Новруз, Вюсал Мустафаев, Рамин Шихалиев, Лала Сулейманова, Махсати Тахирзаде, Рустам Рустамов, Турал Ибрагимов, Фируза Балаева, Джордж Гафаров, Эльсевер Рагимов.

Постановка повествует о судьбе и деятельности Хуршидбану Натаван, ее любви и заботе о родном крае.