В Баку прошел концерт российских музыкантов "Посольство мастерства" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся камерный концерт под названием "Посольство мастерства", организованный совместно с министерством культуры России и Санкт-Петербургским Домом музыки, сообщает Trend Life.

На концерте талантливые молодые исполнители из России - лауреаты международных конкурсов Петр Худоногов (флейта), Владислав Щербаков (тромбон), Равиль Ислямов (скрипка), Даниил Умнов (фортепиано), Дугар Цибиков (гобой) исполнили произведения Георга Филиппа Телемана, Аллена Остандера, Анатолия Лядова, Махира Зейналова, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Роберта Шумана, Никколо Паганини, Петра Чайковского, Кароля Шимановского. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки - народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.

Выступления прошли под овации зрителей.