В Баку пройдут Дни казахстанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 10-11 декабря пройдут Дни казахстанского кино, сообщили Trend Life в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В рамках Дней казахстанского кино в Азербайджане вниманию зрителей будут представлены анимационный фильм "Кенже кыз" (10 декабря) и художественная кинолента "Алга" (11 декабря). Показы пройдут в Киноцентре "Низами" в 14.00, вход – свободный.

"Кенже кыз" - это история про маленькую девочку. Желая впечатлить игнорирующих ее старших братьев, она по ошибке освобождает древнего демона – хитрого, непредсказуемого и сильного злодея. Теперь только ей под силу остановить его... Режиссер анимационного фильма Иван Ардашов.

"Алга" – это история двух братьев, которые после смерти отца начинают промышлять грабежом. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший из города в аул для отбора талантливой молодежи. Непростые испытания выпадают братьям. Трагический случай меняет их жизнь. Одному из братьев теперь предстоит победить чемпиона мира в марафонском беге... Режиссер картины - Ернар Нургалиев.

Фильмы вниманию бакинского зрителя представят режиссер "Кенже кыз" Иван Ардашов и исполнитель главной роли в картине "Алга" Ербол Семкулов.