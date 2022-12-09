В Берлине прошел концерт, посвященный юбилею Фирангиз Ализаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Берлине прошел концерт, посвященный 75-летию народной артистки, председателя Союза композиторов Азербайджана (СКА), "Артиста мира" ЮНЕСКО, члена-корреспондента НАНА, профессора Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life пресс-службе СКА.

Вечер был организован посольством Азербайджана в Германии.

На открытии гостям был представлен фильм о жизни и творчестве Фирангиз Ализаде, рассказано о большом вкладе композитора в национальную культуру и музыкальное искусство, пропаганде национальных ценностей на международной арене. Было отмечено, что композитор с юных лет является автором музыкальных произведений и добилась ряда международных успехов. Ее произведения исполняют многие известные музыканты и оркестры мира. Наряду с Азербайджаном, Фирангиз Ализаде занимается педагогической деятельностью в зарубежных странах, ей принадлежит особая роль в формировании большого числа музыкантов.

На концерте с большим интересом были встречены произведения Фирангиз Ализаде “Rəqs”, “Dastan”, “İmpuls”, “Aşk havası”, “Muğamsayağı” и другие композиции в исполнении музыкального коллектива Союза композиторов Азербайджана.