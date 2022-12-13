В Баку отметили 65-летие народного артиста Сардара Фараджева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории (АНК) прошла концертная программа, посвященная 65-летию известного азербайджанского композитора, народного артиста, музыковеда, общественного деятеля Сардара Фараджева, сообщает Trend Life.

В своем выступлении ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими рассказал о богатом творческом пути Сардара Фараджева, его успешной деятельности в культурной жизни страны.

Гостям была представлена концертная программа с произведениями Сардара Фараджева, которые отличает яркость, романтизм и необычная мелодичность.

Сардар Фараджев - автор музыкальных произведений в разных жанрах, среди которых камерно-инструментальныые, вокальные, вокально-симфонические, хоровые произведения, симфонические, оперы, музыкальные комедийи, а также музыка для кино и театральных спектаклей. Является директором Дома-музея Узеира Гаджибейли, в его творчестве значимое место занимает реставрация, обработка и редактирование произведений великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Его сочинения исполнялись различными ансамблями и музыкантами в Европе, Америке и Азии.