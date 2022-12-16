Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)

Культура Материалы 16 декабря 2022 16:37 (UTC +04:00)
Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Созидатели" (Yaradanlar, Creators) занял первое место на престижном британском кинофестивале в номинации "Документальный фильм", сообщает Trend Life.

Церемония награждения British Film Festival прошла 14 декабря в лондонском Cineworld Cinema с участием известных мастеров кино, театрального искусства, архитектуры и моды. Ежегодно British Film Festival является важным событием, привлекающим внимание деятелей искусства и британской общественности.

От творческого коллектива фильма награду принял советник посольства Азербайджана в Великобритании Рашад Вагабзаде.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946), о том, как сказалась коммунистическая идеологияна их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке. В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе родственников Микаила Усейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях.

Фильм был снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии Salnamə в 2020 году и ранее удостоен призов международных кинофестивалей в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, России, ОАЭ, Катаре, Турции, Нидерландах и т.д.

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.

Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)
Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)
Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)
Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости