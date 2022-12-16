Азербайджанский фильм признан лучшим на лондонском кинофестивале British Film Festival (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Созидатели" (Yaradanlar, Creators) занял первое место на престижном британском кинофестивале в номинации "Документальный фильм", сообщает Trend Life.

Церемония награждения British Film Festival прошла 14 декабря в лондонском Cineworld Cinema с участием известных мастеров кино, театрального искусства, архитектуры и моды. Ежегодно British Film Festival является важным событием, привлекающим внимание деятелей искусства и британской общественности.

От творческого коллектива фильма награду принял советник посольства Азербайджана в Великобритании Рашад Вагабзаде.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946), о том, как сказалась коммунистическая идеологияна их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке. В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе родственников Микаила Усейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях.

Фильм был снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии Salnamə в 2020 году и ранее удостоен призов международных кинофестивалей в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, России, ОАЭ, Катаре, Турции, Нидерландах и т.д.

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.