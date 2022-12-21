"Историческое и архитектурное наследие Чехии" глазами азербайджанского фотографа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском университете архитектуры и строительства продолжается стартовавший в конце ноября культурный проект "Архитектурные шедевры стран мира". Об этом сообщил Trend Life фотограф и арт-куратор Айдын Садыхов.

Отметим, что проект организован дизайн-центром "Италия – Азербайджан" и известным азербайджанским фотографом и арт-куратором Айдыном Садыховым.

Цель проекта - знакомство с архитектурными особенностями, стилями, историей, легендами и культурным наследием разных стран мира. Каждое мероприятие проекта представляет архитектурные шедевры определённой страны мира и состоит из фотовыставки и презентации страны. Фотовыставки проекта помогут зрителям увидеть архитектурное очарование стран мира, познакомиться с уникальными историческими местами и памятниками, а презентации - раскрыть интересные исторические особенности архитектуры, присущие этим странам.

Второе мероприятие в рамках проекта было посвящено представлению уникальных исторических и архитектурных шедевров Чехии. Организатором данного мероприятия в рамках проекта выступило посольство Чехии в Азербайджане.

В его рамках была открыта интересная и большая фотовыставка, состоящая из 40 работ азербайджанского фотографа и путешественника Айдына Садыхова, которые помогают совершить интересное и увлекательное путешествие в мир удивительных историко-архитектурных шедевров Праги, а также предоставляют возможность познакомиться с архитектурными памятниками и историческими достопримечательностями других городов Чехии.

Каждый фотоснимок выставки раскрывает архитектурное великолепие чешских храмов, оригинальные и порой даже мистические архитектурные элементы исторических зданий и, конечно, мощь крепостей, расположенных в разных уголках Чехии.

Центральное место в экспозиции отведено работам фотографа, снятым в Праге. Также представлены и другие чешские города - исторические достопримечательности городов Брно, Чески-Крумлов, Тельч, Оломоуц, Кутна-Гора, легендарный готический замок Карлштейн.

На открытии мероприятия выступили ректор Университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, заместитель посла Чехии в Азербайджане Даниэль Путик, директор дизайн-центра "Италия – Азербайджан" Фарид Керимов и куратор проекта, автор представленной фотовыставки Айдын Садыхов.

По завершении церемонии официального открытия мероприятия и вступительной речи организаторов куратор проекта Айдын Садыхов провел интересную экскурсию по представленным в экспозиции фотоработам. Он представил исторические справки, подробно рассказал об особенностях строительства, архитектурном стиле и захватывающих легендах касательно представленных на фотовыставке достопримечательностей Чехии. Параллельно давались ответы на вопросы гостей мероприятия и студентов университета, которые активно интересовались историей архитектуры Чехии.

Айдын Садыхов отметил, что вся Прага дышит историей, практически в стенах каждого старого дома, за каждым углом, в каждом дворике живут старинные легенды.

По его словам, Прага является в своём роде великолепным музеем архитектурного стиля готики. Этот стиль был особенно распространён в эпоху средневековья.

Особого внимания, по словам куратора проекта, заслуживают также архитектура и уникальность, присущие домам Старого города Праги, архитектурные элементы которого были представлены на выставке. Почти каждый дом Старого города в Праге имеет своё уникальное название, которое отображено в первую очередь уникальным архитектурным знаком дома. После ознакомления с экспозицией мероприятие продолжилось интересной презентацией под названием "Чешские исторические памятники архитектуры и их охрана", подготовленной и представленной заместителем посла Чехии в Азербайджане Даниэлем Путиком. Центральное и важное место в презентации было уделено факторам охраны исторических памятников, проблемам их реставрации и консервации.