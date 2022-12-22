Прочитал книгу – создай иллюстрацию. В Баку представлен интересный проект (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Книги открывают для ребенка удивительный мир полный приключений, познавательных историй, волшебства, учат дружить, фантазировать, верить и творить добро…

В Бакинском книжном центре состоялась художественная выставка под названием "Книга – лучший друг", сообщает Trend Life. Мероприятие организовано Республиканской гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

В экспозицию вошло около 70 рисунков, созданных учащимися гимназии на основе прочитанных книг. Выставка стала продолжением конкурса "Думающий читатель", организованного Министерством образования Азербайджана.

Юные художники создали иллюстрации к известным и любимым читателями книгам. Эти работы наполнены теплом и яркой фантазией, они насколько интересны, что даже взрослым, присутствующим на выставке захотелось вновь перечитать знакомые с детства сказки и отправиться в путешествие с Гулливером, побродить с Алисой в Стране чудес, завязать дружбу со смелым и ловким Джыртданом, вновь встретить проворного Кота в сапогах и других любимых героев.

Также на мероприятии учащиеся гимназии выступили с небольшой концертной программой.