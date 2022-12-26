Величие классической музыки в исполнении Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщает Trend Life, сообщает Trend Life.

Солистами программы выступили виртуозные музыканты, известные пианисты - народный артист СССР Фархад Бадалбейли и народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде.

На концерте прозвучали Концерт для двух фортепиано с оркестром С-dur И.С.Баха, Концерт для фортепиано с оркестром D-dur, op.21 №11 Й.Гайдна, Концерт для фортепиано с оркестром В.Мустафазаде, Сюита для двух фортепиано с оркестром, op.17 №2 (II.Вальс, III.Романс, IV.Тарантелла) С.Рахманинова.

В первом отделении концерта Фархад Бадалбейли продирижировал собственное сочинение "Адажио" в память об ушедших близких людях

Музыкальным подарком для слушателей стало исполнение ре мажорного концерта Й.Гайдна народным артистом Мурадом Адыгезалзаде, где в качестве дирижера перед зрителями снова выступил выдающийся представитель азербайджанской фортепианной школы Фархад Бадалбейли.

После бурных аплодисментов Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде сыграли на бис любимое всем поклонниками творчества Бадалбейли сочинение "Море".