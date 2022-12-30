Новые горизонты азербайджанских скрипачей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт студентов заслуженного учителя, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Хокумы Алиевой, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя - народного артиста Фахраддина Керимова выступили молодые таланты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, скрипачи Наргиз Гусейнзаде, Заррин Алиева, Ульви Гасанли, Надир Эйвазов, Самир Асадов, Умид Мустафазаде, Сабина Гасанзаде и Кянан Мамедзаде.

В программе прозвучали "Румынские танцы" Белы Бартока, "Обливион" Астора Пьяццоллы, Концерт для четырех скрипок с оркестром Антонио Вивальди, "Фантазия Кармен" Жоржа Бизе - Франца Ваксмана, "Адажио" Ага Алиева, "Интродукция и Рондо-каприччиозо" Камиля Сен-Санса, "Наварра" Пабло де Сарасате, "Скерцо" Петра Ильича Чайковского, "Скерцо" Сардара Фараджева, Две пьесы Рейнгольда Глиэра, "Прелюдия ностальгия" Рены Гадимовой, "Этюд в форме вальса" Камиля Сен-Санса, "Импровизация" Тофига Бакиханова.

После концерта слушатели пожелали студентам достижения новых горизонтов в исполнительском мастерстве.