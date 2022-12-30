Vətəndən Vətənə… В Международном центре мугама в Баку состоялся праздничный концерт (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт "Ümidindən, arzusundan dönməyən, Vətəndən Vətənə", сообщает в пятницу Trend Life.

Концертная программа приурочена к предстоящему Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающему Новому году.

На вечере прозвучали народные песни, мугамы, теснифы, авторские композиции. Их вниманию публики представили лауреаты республиканских и международных конкурсов. Музыкальные композиции были встречены публикой с большим воодушевлением, зрители аплодировали, с удовольствием подпевали ханенде.

Отметим, что ханенде выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Мугам" под руководством Рашада Ибрагимова. Режиссером мероприятия является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художественный руководитель – профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Мансум Ибрагимов.