Зимние красоты Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии в рамках фестиваля "Волшебная крепость" состоялось открытие фотовыставки "Зимние красоты Азербайджана", сообщает Tren Life.

На открытии куратор и автор проекта Рустам Гусейнов, директор Музейного центра "Ичеришехер» Амина Меликова и участники выставки рассказали о представленных работах и о роли проекта в развитии фотографического искусства и пропаганды страны.

В Азербайджане сосуществуют 9 из 11 климатических зон, и выставка показывает совершенно разные, но прекрасные ландшафты совершенно разной зимы. Здесь и Шуша в метель, и снежный пейзаж с крепостью Чырах-гала, полностью замёрзший водопад у Туфандага, ледовый горный серпантин и панорама Ичеришехер в снегу, и многое другое, отражающие невероятную красоту природы разных уголков Азербайджана. От некоторых из них буквально захватывает дух, так как они сняты фотографами с альпинистскими навыками. Другие показывают хорошо знакомые многим места в совершенно неузнаваемом виде, под снежным покровом.

На выставке представлено более тридцати работ, среди которых фотографии Айдына Мехтиева, Эмиля Гази, Надежды Джавадовой, Вадима Мансурова, Илькина Кенгерли, Рустама Гасымова, Натальи Гарахановой, Рустама Гусейнова, Вагифа Мугаллы, Арифа Гулузаде, Максима Скупов, Джошгуна Сулейманова поделились со зрителями своим видением зимнего кадра.

Выставка продлится до 12 января. Вход – свободный.

Фото - Вугар Иманов.