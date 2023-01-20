В Филармонии в Баку почтена память жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 33-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

В ходе вечера состоялось выступление Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель – народная артистка Гюльбаджы Иманова).

Солистами программы были заслуженные артисты Сабина Асадова (сопрано), Антон Ферштандт (бас-баритон), Алиахмед Ибрагимов (тенор), а также Нигяр Тагиева (сопрано).

Вниманию публики было представлено произведение Вольфганга Амадея Моцарта "Реквием".

Своим исполнением оркестр и солисты передали всю боль и скорбь азербайджанского народа. Музыканты с глубоким уважением почтили светлую память жертв трагедии 20 Января - сынов и дочерей Азербайджана, погибших во имя свободы и независимости страны.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против мирного населения Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.