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В Баку состоится концерт Bach-Cage-Bach

Культура Материалы 21 января 2023 16:49 (UTC +04:00)
В Баку состоится концерт Bach-Cage-Bach

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 24 января в 19.00 состоится концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием "B-C-B" (Bach-Cage-Bach), сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении Cadenza Contemporary Orchestra прозвучат композиции великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) и одного из самых известных американских композиторов XX века, пионера в области алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов Джона Милтона Кейджа (John Milton Cage). Солисты – Зариф Керимова, Гюнель Гулиева и Зульфия Мухтарова.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/cadenza-contemporary-orchestra-b-c-b/85197

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