Уникальный проект в бакинской галерее – выставка "Вознесшиеся души" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Zaman Art Gallery, расположенной в древней части Баку - Ичеришехер, состоялось открытие второй экспозиции работ заслуженного художника Азербайджана Эльдара Гурбанова, сообщает Trend Life. Экспозиция проходит под названием "Вознесшиеся души" и продлится до первого февраля 2023 года. Она посвящена трагическим событиям 20 января 1990 года.

Отметим, что Zaman Art Gallery представляет уникальный кураторский проект - персональную выставку художника Эльдара Гурбанова "De Vita" ("Из жизни"). Привнеся новшество в выставочную практику, галерея впервые проводит динамичную, меняющуюся выставку, состоящей из трех экспозиций. Разделение работ на экспозиции исключительно тематическое, вне зависимости от периода их написания и других факторов. Идея проекта заключается в разделение работ на три разные темы. Выставка проходит с шестого января 2023 и продлится до третьего марта текущего года.

Первая экспозиция была представлена под названием "Подарок от Ангелов" (06.01.2023 - 19.01.2023), в нее вошли автопортреты, работы, связанные с воспоминаниями из детства, написанные в путешествиях, а также полотна, отражающие взгляды художника на жизнь и окружающий мир.

Вторая – "Вознесшиеся души" на данный момент экспонируется в галерее, третья экспозиция - "Аромат" пройдет с третьего февраля по третье марта, она будет посвящена женской красоте, в нее войдут преимущественно женские портреты.

Проект "De Vita" является кураторским решением и представлен эксклюзивно для Zaman Art Gallery.