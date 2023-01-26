В штаб-квартире СЕ проходит выставка азербайджанских ковров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В целях ознакомления европейской аудитории с искусством и школой ковроткачества, являющихся частью богатого культурного наследия Азербайджана, образом жизни и древними традициями азербайджанского народа постоянным представительством Азербайджанской Республики при Совете Европы и ОАО "Азерхалча" в штаб-квартире Совета Европы была организована выставка азербайджанских ковров, сообщили Trend Life в пресс-службе ОАО "Азерхалча".

Выставка открылась 23 января и продолжится до 3 февраля, она проходит в период зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

На выставке демонстрируются образцы ковров различных школ ковроткачества Азербайджана, фотографии, изображения, связанные с искусством ковроткачества, а также представлены изданные Фондом Гейдара Алиева книги об исторических школах ковроткачества Азербайджана.

На церемонии открытия штаб-квартире Совета Европы был преподнесен в дар ковер, относящийся к бакинской школе ковроткачества.