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Скончался азербайджанский кинопродюсер Азер Акперов

Культура Материалы 27 января 2023 14:56 (UTC +04:00)
Скончался азербайджанский кинопродюсер Азер Акперов

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На 63 году жизни скончался азербайджанский кинопродюсер Азер Акперов, сообщили Trend Life в близком окружении кинодеятеля.

Азер Акперов родился в Баку 29 сентября 1960 года. В 1977-1981 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Долгое время в качестве директора фильмов, продюсера, кастинг-директора работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Allah rəhmət eləsin!

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