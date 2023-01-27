БАКУ /Trend Life/ - На 63 году жизни скончался азербайджанский кинопродюсер Азер Акперов, сообщили Trend Life в близком окружении кинодеятеля.

Азер Акперов родился в Баку 29 сентября 1960 года. В 1977-1981 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Долгое время в качестве директора фильмов, продюсера, кастинг-директора работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Allah rəhmət eləsin!