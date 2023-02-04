В Баку прошел вечер памяти Вахтанга Кикабидзе с участием популярных исполнителей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в грузинском ресторане Georgian Point прошел вечер памяти прославленного певца и композитора, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с участием популярных исполнителей, сообщает Trend Life.

На открытии вечера организатор проекта и ведущий, корреспондент Trend Вугар Иманов отметил, что уход из жизни Вахтанга Кикабидзе тяжело отозвался в сердцах многочисленных поклонников его творчества, в том числе и в Азербайджане. Вахтанг Кикабидзе был примером высоких человеческих качеств, большим другом Азербайджана, неоднократно выступал в Баку, считал его своей второй родиной, здесь у него было много друзей.

Заместитель посла Грузии в Азербайджане Реваз Сакварелидзе отметил, что уход из жизни великого артиста стал большой утратой для культуры страны и в мире. Вахтанг Кикабидзе был представителем целой эпохи, олицетворял грузинскую душу, с большой любовью относился к братскому Азербайджану. Вугару Иманову была выражена благодарность от имени посольства Грузии в Азербайджане за организацию вечера.

Своими воспоминаниями о Бубе, так звали Вахтанга Кикабидзе близкие и родные, поделилась представительница грузинской диаспоры в Азербайджане Нини Карселадзе, подчеркнув исторические братские отношения между нашими странами.

Были представлены видеоматериалы о жизни и творчестве Вахтанга Кикабидзе – кадры из фильмов, цитаты из интервью, мини-фильм "Мы уходим".

В концертной программе с хитами Вахтанга Кикабидзе выступили Гасым Халилов, Хайям Мустафазаде, Джейхун Бакинский, Джалал Аббасов, Улькер Гулиева, Хава Долев, Эмин Азаев и грузинские исполнители – Тико, Махо, Нини Карселадзе, а также певец из Дагестана Эйзер Назаров и танцевальный коллектив "Жемчужины Азербайджана".

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