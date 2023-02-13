В Баку прошла торжественная церемония вручения национальной премии "Мастер кулинарного искусства" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие "Milli Mətbəxin Muğamı" (Мугам национальной кухни), посвященное вручению национальной премии "İllərin sənətkarı" (Мастер кулинарного искусства), сообщает в понедельник Trend Life.

Национальная премия учреждена совместно Гильдией поваров Азербайджана и Нигяр Амирбековой - создателем гастрономической карты Diyar.az. Премия была вручена поварам-ветеранам за многолетний вклад в развитие национальной кулинарии.

До начала мероприятия председатель Гильдии поваров Азербайджана Илькин Акберзаде в интервью Trend Life сказал, что цель мероприятия - представить общественности и рассказать о работе поваров-ветеранов, которые на протяжении долгих лет трудятся во имя пропаганды национальной кухни и культуры Азербайджана.

"Премия "İllərin sənətkarı" присуждается именно поварам старшего поколения, которые, безусловно, являются примером мастерства для молодежи. Участники мероприятия - повара со стажем 45-50 лет, они представляли азербайджанскую кухню в различных странах мира. Это мастера не только из Баку, но и из регионов нашей страны", - сказал Акберзаде.

Повар Таир Манафов вот уже на протяжении 50 лет работает в сфере кулинарии.

"Люблю и горжусь своей профессией. Сейчас мне 65, а пришёл я в эту сферу совсем юным, когда мне было 15 лет. Меня крайне радует, что проводится подобное мероприятие, организаторы отдают дань уважения нашему труду, опыту. Мы же в свою очередь будем продолжать работать для пропаганды нашей национальной кухни, и делиться секретами мастерства с молодыми кулинарами", - отметил Манафов.

В официальной части мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, а также тех, кто погиб в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Далее в исполнении известных ханенде и музыкантов прозвучал мугам "Карабах шикестеси", а также фрагмент из оперетты "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

В своем выступлении Илькин Акберзаде представил отчет о проделанной Гильдией поваров Азербайджана работе в 2022 году, было рассказано об успехах и достижениях азербайджанских поваров на международных мероприятиях и фестивалях.

По словам Илькина Акберзаде, в прошлом году Гильдия поваров Азербайджана провела мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику - Международному дню поваров. Азербайджанские кулинары с успехом выступили на втором Международном гастрономическом фестивале и кулинарном конкурсе в Денизли (Турция). Команда выиграла 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали в различных категориях.

Представители Гильдии входили в состав жюри международных чемпионатов по кулинарии, проводили мастер-классы для молодых поваров и т.д.

В своих выступлениях президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов (DAİR) Самир Дюбенди, председатель Общества поваров Турции, председатель Общества молодых поваров Денизли Сулейман Курсак дали высокую оценку деятельности Гильдии поваров Азербайджана и ее руководителя Илькина Акберзаде.

Было отмечено, что Илькин Акберзаде проводит большую и значимую работу по пропаганде национальной кухни Азербайджана. Гильдия функционирует в тесном сотрудничестве с соответствующими структурами, ассоциациями и учебными заведениями.

Затем вниманию зрителей был представлен фильм, подготовленный Baku Media Center. Также были продемонстрированы поздравительные видеообращения коллег азербайджанских поваров из разных стран мира.

Далее состоялось церемония награждения премией "İllərin sənətkarı". Азербайджанским поварам, руководителям и представителям соответствующих структур и ассоциаций, представителям СМИ были вручены сертификаты, медали и кубки.

Трогательным моментом церемонии стало то, что награды поварам-корифеям вручали их дети, которые пошли по стопам родителей.

Среди награжденных специальным кубком за вклад в пропаганду национального кулинарного искусства был и корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

В завершение в фойе гости ознакомились с образцами азербайджанской национальной кухни и присутствовали при церемонии разрезания шах-плова, считающегося гордостью азербайджанской кухни.

Ведущий мероприятия был Искендер Ибрагим.

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