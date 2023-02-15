Картина Нигяр Нариманбековой представлена в крупнейшем выставочном зале Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный художник, обладатель награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова представляет Азербайджан на международной выставке в Париже - Art En Capital 2023. Об этом Trend Life сообщила сама Нариманбекова.

В Гран-Пале-Эфемер в Париже – крупнейшем выставочном зале Франции состоялось открытие салона в рамках проекта Art En Capital 2023.

"Это престижнейший салон, картины на который отбирает большое жюри. Счастлива, что уже во второй раз моя картина прошла отбор и я вместе крупнейшими художниками ассоциации "Стелла Арт Интернешнл" и знаменитыми художниками со всего мира представляю свою картину под названием "Вотсап" на этом легендарном арт-проекте. Отмечу, что являюсь первой и единственной художницей из Азербайджана на этом салоне. Очень горда, что имя моей страны звучит в стенах престижнейшей выставки", - подчеркнула она.

По словам Нигяр Нариманбековой, открытие выставки ознаменовалось аншлагом.

"Моя картина имела огромный успех и вызвала большой интерес у французской публики и многочисленных гостей Парижа", - добавила она.

Отметим, что выставка продлится до 19 февраля.

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы хранятся в фонде министерства культуры и Национальном музее искусств Азербайджана, частных коллекциях.

Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже и Баку. На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.