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Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)

Культура Материалы 24 февраля 2023 18:18 (UTC +04:00)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Учащиеся Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли выступили с программой, посвященной 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, в большом зале БМА и Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

В рамках программы были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, а также народные песни и мугам.

Напомним, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка – одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор. В ходе геноцида с невообразимой жестокостью было убито 56 человек, люди были сожжены заживо и подвергнуты страшным пыткам.

Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
Молодежь почтила память жертв Ходжалинского геноцида музыкальными произведениями (ФОТО)
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