Свои роли играл пронзительно и с большой любовью - вечер памяти Бахадура Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения известного актера Бахадура Алиева, сообщили Trend Life.

Вниманию гостей была представлена экспозиция, в которую вошли фотографии, отражающие разные этапы жизни и творчества известного актера.

Открывая мероприятие, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о деятельности Бахадура Алиева в кинематографе, его актерском таланте и организаторских способностях в сфере кинопроизводства.

Было отмечено, что созданные Бахадуром Алиевым образы навсегда сохранятся в сердцах зрителей. Роли, которые он воплотил в кино, были исполнены пронзительно и с большой любовью.

Кинорежиссер, заслуженный артист Эльхан Гасымов отметил, что впервые познакомился с Бахадуром Алиевым на съемках фильма "Əhməd haradadır?" (Где Ахмед?), а затем они на протяжении долгих лет работали на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Народные артисты – кинорежиссер Огтай Миргасымов и актриса Халида Гулиева, заслуженные артисты, актеры Чингиз Ахмедов и Рахман Рахманов поделились теплыми воспоминаниям о Бахадуре Алиеве.

Актер родился 24 февраля 1933 года в Масаллинском районе. Окончил факультет "Актер кино и драмы" Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Работал актером и ассистентом режиссера на Бакинской киностудии (сейчас киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы).

Снялся в таких кинокартинах как "Тени ползут", "Двое из одного квартала", "Ее большое сердце", "Можно ли его простить?" и других, а также в советско-индийском художественном фильме "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников". Актер, получавший приглашения на участие в фильмах республик Средней Азии, завоевал популярность в Узбекистане после съемок в картине "Ширали и Айберчин". Одной из самых запоминающихся ролей стал образ председателя колхоза Гадира в фильме "Улдуз".

Бахадур Алиев также известен своей деятельностью в сфере дубляжа, он работал заместителем заведующего дубляжного цеха киностудии.

Скончался 16 сентября 2002 года.