Впервые Азербайджан будет представлен на Международном аккордеон-фестивале в Австрии. Смотрите сегодня онлайн выступление Энвера Садыгова

БАКУ /Trend Life/ - Впервые Азербайджан будет представлен на Международном аккордеон-фестивале в Австрии. 24-й фестиваль пройдет на различных площадках Австрии, сообщает Trend Life.

Народный артист, музыкант-виртуоз Энвер Садыгов выступит в сопровождении инструментального ансамбля "Qaytağı", созданного в 2009 году и художественным руководителем которого он является. В яркой и насыщенной концертной программе также примет участие известный джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель Berklee College of Music (США) Эмиль Афрасияб.

Концерт пройдет сегодня в одном из самых известных джаз-клубов Австрии - Porgy & Bess в Вене. Концерт начнется в 23:30 по бакинскому времени и сайт джаз клуба (www.porgy.at) будет вести бесплатную онлайн-трансляцию всего вечера.

Визит коллектива организован при поддержке Азербайджанского культурного центра в Вене.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру музыканта Энвер Садыгов с большим успехом выступал в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Чехии, Австрии, Кипре, Марокко, Турции, России, Китае, США, Израиле, Норвегии, Греции, Латвии и т.д. в составе различных коллективов и в рамках значимых проектов.