Путешествие во времени с Алексеем Милтых - волшебство прекрасной музыки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджана, известного виолончелиста Алексея Милтых, организованный "StolitsA.rt", сообщает Trend Life.

Программа под названием "Solo" - первый сольный концерт Алексея Милтых в новом формате.

В концертной программе приняли участие – концертмейстер Лала Багирзаде (рояль), лауреат международных фестивалей, аккордеонист Хаял Алиев, балерина Эсфирь Гулиева и квартет The Passion.

Также композитор Глеб Андрианов (Россия) порадовал слушателей исполнением на рояле, а лауреат международных фестивалей, композитор Вугар Мамедзаде исполнил композиции на электроклавиатуре.

Концертная программа "Solo" стала подарком для всех ценителей прекрасной музыки и таланта заслуженного артиста Алексея Милтых. Волшебство завораживающих композиций покорило слушателей.

Присутствующие в зрительном зале словно совершили путешествие во времени - от классической музыки Иоганна Себастьяна Баха до современной электронной музыки и всеми любимых композиций, обработанных в стиле рок.