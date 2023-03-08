В Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма Эльмара Байрамова о первой Карабахской войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом кинотеатре Village East Нью-Йорка состоялась мировая премьера художественного фильма нашего соотечественника Эльмара Байрамова “Nəfəs” (Breath, Дыхание), сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Вечер был организован Госкомитетом при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы". В фойе Village East была представлена фотовыставка, посвященная Ходжалинскому геноциду, гостям были розданы буклеты. На открытии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида, шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Была представлена концертная программа из композиций мугама.

Заместитель председателя госкомитета Эльшад Алиев рассказал о фильме Эльмара Байрамова, который создан на реальных событиях и является очередным посылом миру и широкой общественности в справедливой борьбе Азербайджана против армянских агрессоров.

После показа режиссер-постановщик, автор сценария, монтажер и генеральный продюсер фильма Эльмар Байрамов ответил на многочисленные вопросы зрителей. Режиссер рассказал, что для создания фильма он общался примерно с 20 людьми, которые были освобождены из плена. Он отметил, что эти люди испытывают серьезные психологические трудности при возвращении к нормальной жизни.

"Фильм “Nəfəs” посвящен людям, оказавшимся в годы первой Карабахской войны в армянском плену, перенесшим тяжелые испытания, но сохранившим гордость и волю к победе. Сюжет повествует о молодом парне Бахтияре, который живет в одном из сел вблизи древнего азербайджанского города Шуша. Во время оккупации армянскими агрессорами города Шуша 8 мая 1992 года он попадает в плен. Более года Бахтияр подвергается пыткам и издевательствам, но ему удается бежать. Спустя 28 лет он возвращается на освобождённую армией Азербайджана родную землю и вспоминает пережитое… Дыхание родной земли возвращает его в тяжелое прошлое и дает надежду на будущее", - сказал Trend Life Эльмар Байрамов.

Фильм является совместным производством американских продюсерских компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company. В главной роли – Вюсал Гаджи-Гадир, в ролях - заслуженный артист Расим Джафар, Турал Ахмед, Гюнай Ахмед и другие. Автор сценария – Ульвия Гейдарова, оператор – Руслан Агазаде, композитор – Вугар Джамалзаде, художник – Пярвиз Гейдароглу, монтажеры – Шахмар Гашимов, Ройал Исмайлов, второй режиссер – Джабир Гаджиев, продюсеры – Эльчин Агазаде, Вугар Юсифоглу, Рашад Дадашев.

Фильм будет представлен на международных кинофестивалях.

Отметим, что Эльмар Байрамов с 2017 года живет и работает в США, в городе Уорминстер штата Пенсильвания. Его картины "Let me run", "Ladybug" и “Oops” становились лауреатами международных кинофестивалей в США и Канаде.