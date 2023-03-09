Неотразимая, восхитительная, чудесная и очаровательная дива… - концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Поздравляю с 8 Марта, замечательная, прекрасная, неотразимая, восхитительная, чудесная и очаровательная дива! Пусть все будут от тебя в восторге всегда, пусть удача тебя никогда не оставит, пусть твои мечты исполняются при любых условиях, пусть сердце твоё любит и будет любимо. Вот так поздравляют в этот день своих любимых бабушек, матерей, сестер, жен, дочерей и всех самых-самых…

Подарок женщине такая простая и одновременно сложная задача. Кажется, что выбор сегодня огромный, и поздравить близкого человека не составит труда. На самом деле непросто сделать так, чтобы сюрприз по-настоящему порадовал.

Поэтому Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли и Русский дом в Баку организовали музыкальный вечер, который стал замечательным подарком для прекрасных женщин, сообщает Trend Life.

В своей приветственной речи руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров поздравил всех женщин с праздником, пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в творческой деятельности.

В программе вечера приняли участие преподаватели, выпускники и студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Ведущая и организатор программы - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина.

Публика тепло и радушно приветствовала выступления участников концерта.

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