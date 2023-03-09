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Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)

Культура Материалы 9 марта 2023 17:17 (UTC +04:00)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Определились победители чемпионата Баку по танцам 2023 года, организованного Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танцев Азербайджана (АТА), сообщает Trend Life.

Чемпионат проходил в номинациях соло, дуэт, малая группа, группа, ансамбль и большой ансамбль. В конкурсе приняли участие представители Баку и регионов страны.

"В прошедшем чемпионате мы увидели выступления как знакомых нам команд, так и новых, решивших себя проявить. Наша цель – выявление новых талантов среди подрастающего поколения и молодежи, создание им условий для реализации своего потенциала как в соло-исполнении, так и в составе коллективов, и развитие танцевального искусства в стране", - отметил председатель оргкомитета Азиз Азизов. Среди победителей коллективы "Azad" (художественный руководитель Рахим Бабаев), "Baku ritm group" (худрук Рахман Иманов), "Alov" (худрук Эмиль Панахов). Обладательницей гран-при стала солистка Хачмазской детской школы искусств Ламия Гаджизаде.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
Определились победители чемпионата Баку по танцам (ФОТО)
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