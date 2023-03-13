Единение слова и музыки - в Баку прошел вечер памяти Джабира Новруза (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного поэта Джабира Новруза, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

На вечере выступил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, который рассказал о заслугах Джабира Новруза в развитии национальной поэзии, о его литературной и общественной деятельности.

Было отмечено, что поэт писал в основном в романтическом стиле, сочетая веяния современности и богатые национальные традиции. Его произведения лирики и эпоса отличаются художественным характером, тематическим разнообразием и изящной простотой литературного языка.

Десятки стихов Джабира Новруза переложены на музыку. Его произведения были изданы в переводе на ряд языков. А благодаря его художественным переводам азербайджанский читатель получил возможность ознакомиться с образцами мировой поэзии.

Вечер памяти продолжился концертной программой, в исполнении известных певцов прозвучали песни, написанные на слова поэта.