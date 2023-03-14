Азербайджанские музыканты откроют Анкарский международный фестиваль

БАКУ /Trend Life/ - В Анкаре с 4 по 28 апреля состоится 37-ой Международный музыкальный фестиваль. Честь открывать один из самых престижных фестивалей турецкой столицы выпала Азербайджанскому государственному симфоническому оркестру имени Узеира Гаджибейли, сообщила Trend Life организатор гастролей, руководитель концертного агентства Premier LTD Назакет Касимова.

В концертной программе примут участие известные солисты – народный артист Азербайджана Мурад Адигезалзаде (фортепиано) и заслуженный артист Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка), за дирижёрским пультом будет заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

"Как известно, этот год юбилейный для Азербайджана – мы отмечаем 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева. Для Турции – это вековая дата образования Турецкой Республики. Поэтому в программу фестивального концерта включены произведения композиторов обеих стран, как дань уважения этим значимым событиям. География стран участниц фестиваля в этом году представлена музыкантами и коллективами таких стран как США, Чехия, Китай, Хорватия, Англия, Италия, Испания, Швеция, Македония. То, что оргкомитет фестиваля для концерта-открытия выбрал оркестр из Азербайджана, еще раз подчеркивает особое отношение между нашими странами и символизирует братство и единение наших народов", - сказала Назакет Касимова.

Директор Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, Мурад Адыгезалзаде, подчеркнул, что для него выступать на открытии Анкарского фестиваля - большая честь.

"Наш оркестр много гастролировал за прошедшие годы. Мы принимали участие на грандиозных концертах в Греции, Италии, Каннах, Монте-Карло, а также в Париже, где выступали в штаб-квартире ЮНЕСКО. Выступление в братской Турции всегда было очень ответственно. В последние годы наши страны очень сблизились – 44-дневная Отечественная война, разрушительное землетрясение, обрушившееся на Турцию. Эти события еще раз доказали что мы, один народ и два государства - братские народы, делящие и радость и печаль. Что касается наших дальнейших творческих контактов, мы всегда будем поддерживать музыкальный диалог и дух культурного взаимодействия", - сказал Мурад Адыгезалзаде.

Фуад Ибрагимов отметил, что каждый концерт в братской Турции является воодушевляющим событием, и с нетерпением ждет выступления на фестивале.

"Мы подготовили разнообразную и красочную программу. Для меня лично одним из самых вдохновляющих произведений является симфонический танец Ферида Тюзюна (Ferit Tüzün). Это восхитительное сочинение, и наш оркестр будет исполнять его в первый раз. Нужно отметить, что мы будем также впервые представлять в Турции двойной концерт для скрипки и фортепиано Фикрета Амирова, 100-летие которого мы торжественно отметили в прошлом году. В программу также включена 9 симфония Дворжака "Из Нового Света"- одно из светлых, гуманистических его сочинений. В заключении программы прозвучит известный "Турецкий марш" Маэстро Ниязи, которого связывали с Турцией долгие годы творческого сотрудничества. Не сомневаюсь, что наш концерт пройдет с успехом, а для каждого из нас это будет незабываемым впечатлением", - сказал Фуад Ибрагимов.

Эльвин Ходжа Ганиев также отметил, что счастлив и гордится своим участием в таком важном проекте.

"Для меня огромная честь и ответственность выступать на открытии Анкарского фестиваля, одного из самых важных и самых престижных Фестивалей Турции. Чувства переполняют меня особенно потому, что я буду выступать с Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли. С оркестром, с которым я выступал очень много с самого моего детства. Это один из моих любимых коллективов. Я буду делить сцену с такими известными музыкантами как Мурад Адигезалзаде и Фуад Ибрагимов, с которыми не раз выступал вместе и для меня это огромное удовольствие и ответственность. Для меня этот проект особенно важен еще и потому, что фестиваль будет проходить в Анкаре, ведь я азербайджанец, который родился в этом городе", - добавил Эльвин Ходжа Ганиев.