От культа к культуре - Теймур Даими о духовности, традициях и мистике (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась презентация книги "От культа к культуре" художника, кинорежиссера, доктора философии в области философии, теоретика искусства Теймура Даими, сообщает Trend Life.

В ходе презентации автор подробно рассказал о книге, написанной для широкого круга читателей, интересующихся духовностью, верой, традицией, мистикой и другими современными вопросами культуры. Теймур Даими ответил на вопросы участников мероприятия, состоялся обмен мнениями.

Отметим, что в книге вводится определение "визуальной антропологической практики" как альтернативы тому, что традиционно зовётся "искусством". Переосмысление основ изобразительной практики приводит автора к выводу, что эта практика появилась отнюдь не для удовлетворения эстетических потребностей человека, не для художественного познания мира или "обратного осмысления действительности".

Автор утверждает, что цель визуального опыта с самого начала истории человечества вышла за рамки как искусства, так и культуры в целом. Раскрытию того, что же стоит за этой феноменальной практикой, и посвящена данная книга.