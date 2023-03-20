Архитектурные шедевры стран мира – путешествие из Азербайджана в Мексику (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском университете архитектуры и строительства в Баку состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Архитектурные шедевры стран мира", сообщили Trend Life организаторы.

Оно было посвящено представлению уникальных исторических и архитектурных шедевров Мексики, и прошло при организационной поддержке посольства Мексики в Азербайджане.

В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, посвященная уникальному историческому и архитектурному наследию Мексики. 20 работ известного азербайджанского фотографа и куратора проекта Айдына Садыхова предоставили возможность окунуться в таинственный и удивительный мир историко-архитектурных шедевров древнейших городов Мексики.

Напомним, что цель проекта "Архитектурные шедевры стран мира" – является знакомство с архитектурными особенностями, стилями, историей, строительством, дизайном и культурным наследием различных стран мира. Проект, организованный "Итальянско-азербайджанским центром дизайна" совместно с арт-куратором Айдыном Садыховым, был успешно открыт в прошлом году.

На открытии мероприятия выступили ректор Университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, директор "Итальянско-азербайджанского дизайн центра" Фарид Керимов и куратор проекта, автор фоторабот, фотограф и путешественник Айдын Садыхов.

По словам Айдына Садыхова, в прошлом году мероприятия проекта осветили интересные архитектурные особенности, стили и шедевры стран Европейского континента - Словакии, Чехии и Польши, а первое мероприятие текущего года переносит нас в самое сердце Американского континента - Мексику, страну с удивительной по красоте и таинственности архитектурой, богатой историей, таинственными мифами, древними традициями и завораживающей природой.

Садыхов отметил, что архитектура Мексики действительно уникальна и неповторима, по ней можно проследить и подробно изучить историю различных периодов, начиная с самых древних. Именно в Мексике можно увидеть одно из самых невероятных, таинственных и красивейших в мире сооружений – пирамиду Кукулькана. Фотовыставка "Исторические и архитектурные шедевры Мексики", раскрывает мир древних народов – ацтеков и майя.

В ходе мероприятия Айдын Садыхов, совместно с представителями посольства Мексики в Азербайджане провели познавательную экскурсию по представленным на экспозиции фотоработам. Также гости мероприятия получили возможность продегустировать образцы мексиканской национальной кухни и послушать выступление ансамбля "Мариачи", исполнившего яркие и известные хиты мексиканской национальной музыки.

После ознакомления с фотовыставкой вниманию гостей была представлена презентация, подготовленная посольством Мексики в Азербайджане. На лекции был представлен интересный обзор истории древней архитектуры Мексики.