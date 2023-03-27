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Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)

Культура Материалы 27 марта 2023 13:05 (UTC +04:00)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялся показ детского спектакля “Dəcəl keçi” (Непослушный козленок) Азербайджанского государственного театра юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе ТЮЗа.

Отметим, что в рамках "Года Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана организовало в регионах страны гастроли восьми столичных театров. Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Режиссером спектакля, поставленного по произведению писательницы Пярвин Нуралиевой, является Айла Османова, художник-постановщик Эльхан Сарханоглу. Основной идеей сценического произведения является критика таких негативных качеств как эгоизм, лень, ложь и хвастовство, которые отражены в образе нерадивого козленка.

В ролях – Сабина Мамедзаде, Ильгара Тосова, Зюмруд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Юсиф Дадашов, Эйваз Ибрагимов и Вахид Оруджоглу.

Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
Как в Сумгайыте борются с негативными человеческими качествами (ФОТО)
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