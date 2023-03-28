В Шеки появился сказочный сад - всякий вкусивший яблоко, становится пятнадцатилетним… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда-то давно жил на свете могущественный падишах. У падишаха был прекрасный сад, в котором росла чудесная яблоня. Каждую весну эта яблоня в течение одного дня расцветала, в течение второго дня осыпалась, а на третий — приносила всего лишь одно яблоко. Всякий вкусивший это яблоко становился пятнадцатилетним…

Так начинается сказка о принце Мелик-Мамеде, младшем сыне падишаха, его приключениях, истории спасения и любви к красавице, битве с дивом и драконом, удивительной птице Зумруд и т.д.

Этот спектакль Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представил на сцене Шекинского государственного драматического театра имени Сабита Рахмана во Всемирный день театра – 27 марта.

Отметим, что в рамках "Года Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана организовало в регионах страны гастроли восьми столичных театров. Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Режиссером-постановщиком спектакля по мотивам азербайджанской сказки "Мелик-Мамед" является заслуженный артист Ниджат Кязымов, режиссер – Мехман Фатуллаев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальное оформление –Кямиль Исмайлов. В ролях – заслуженный артист Мехрибан Ханларова, актеры – Эльчин Эфенди, Шахла Алигызы, Вюсал Мустафаев, Джордж Гафаров, Эльсевер Гафаров, Рада Насибова, Илаха Гасанова, Лала Сулейманова, Турал Ибрагимов.