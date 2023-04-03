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Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)

Культура Материалы 3 апреля 2023 18:01 (UTC +04:00)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный памяти видного азербайджанского музыканта, тариста и педагога, заслуженного учителя Азербайджана и народного артиста Азербайджана Ахмеда Бакиханова (5 сентября, 1892- 26 марта, 1973), сообщает Trend Life.

Заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев рассказал о большом вкладе Ахмеда Бакиханова в музыкальное искусство Азербайджана. Представитель рода Бакихских ханов начал педагогическую деятельность в начале 20-х, создав до конца 30-х ряд музыкальных ансамблей. С 1930 года по приглашению великого композитора Узеира Гаджибейли начал преподавать мугам в Азербайджанской государственной консерватории (Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 1941 году по инициативе Узеира Гаджибейли создал ансамбль народных инструментов и был его руководителем до конца жизни. Этот ансамбль давал большие концертные программы с такими мастерами мугама, как Сеид Шушинский, Гусейнгули Сарабский, Джаббар Гаръягдыоглы, Зульфугар Адигёзалов и другие.

Является автором-составителем сборников "Азербайджанские народные рэнги", "Азербайджанские ритмические мугамы", "Мугам, песня, рэнг", программу по мугаму для музыкальных школ. В его честь названы ансамбли и музыкальные школы, реализуются проекты.

В фойе была представлена фотоэкспозиция, отражающая жизнь и творчество мастера музыки. Гостям была представлена концертная программа. В заключении сын Ахмеда Бакиханова, известный композитор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Тофиг Бакиханова выразил признательность за организацию вечера.

Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)
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