Музыкальный вечер памяти Ахмеда Бакиханова из рода Бакинских ханов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный памяти видного азербайджанского музыканта, тариста и педагога, заслуженного учителя Азербайджана и народного артиста Азербайджана Ахмеда Бакиханова (5 сентября, 1892- 26 марта, 1973), сообщает Trend Life.

Заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев рассказал о большом вкладе Ахмеда Бакиханова в музыкальное искусство Азербайджана. Представитель рода Бакихских ханов начал педагогическую деятельность в начале 20-х, создав до конца 30-х ряд музыкальных ансамблей. С 1930 года по приглашению великого композитора Узеира Гаджибейли начал преподавать мугам в Азербайджанской государственной консерватории (Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 1941 году по инициативе Узеира Гаджибейли создал ансамбль народных инструментов и был его руководителем до конца жизни. Этот ансамбль давал большие концертные программы с такими мастерами мугама, как Сеид Шушинский, Гусейнгули Сарабский, Джаббар Гаръягдыоглы, Зульфугар Адигёзалов и другие.

Является автором-составителем сборников "Азербайджанские народные рэнги", "Азербайджанские ритмические мугамы", "Мугам, песня, рэнг", программу по мугаму для музыкальных школ. В его честь названы ансамбли и музыкальные школы, реализуются проекты.

В фойе была представлена фотоэкспозиция, отражающая жизнь и творчество мастера музыки. Гостям была представлена концертная программа. В заключении сын Ахмеда Бакиханова, известный композитор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Тофиг Бакиханова выразил признательность за организацию вечера.